¥¿¥ì¥ó¥È»³ÅÄË®»Ò¡Ê65¡Ë¤¬20Æü¡¢¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥¸¥ã¥Ë¥¹¡×¤Î¼èºà²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤¤¡¢11·î1Æü¤ËÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¿Í»Ö¡Ê61¡Ë¤Ï¡¢½÷À­¤Ø¤ÎÀ­Åª¹Ô°Ù¶¯Í×µ¿ÏÇ¤ò½µ´©»ï¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢ºòÇ¯1·î¤«¤é½ÐÈÇ¼Ò¤È¤ÎºÛÈ½¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á³èÆ°µÙ»ß¡£Æ±11·î¤ËÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¤â¤ÈºÛÈ½¤Ï½ª·ë¤·¤¿¤¬³èÆ°¤ÏµÙ»ß¤·¤¿¤Þ¤Þ¡£Éüµ¢¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÇ»¸ü¤ÊÆ±