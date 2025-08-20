ゴンチャは、2025年8月21日から31日までの期間限定で「マスカット＆マンゴー ティーエード／ジェラッティー」を販売します（一部店舗を除く）。「ティーエード」＆「ジェラッティー」、暑さが続く季節においしくリフレッシュみずみずしく香り豊かなマスカットと、芳醇でジューシーなマンゴーを合わせた、さわやかなデザートティーです。意外な組み合わせながら、一緒に味わえば、それぞれのフレッシュなおいしさが引き立ちます。ま