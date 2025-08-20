メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県西尾市の住宅で去年12月、親子3人の遺体が見つかった事件で、警察が、子ども2人を殺害したとして、母親を容疑者死亡のまま書類送検していたことがわかりました。 西尾市の住宅で去年12月9日、当時38歳の女性と2歳の長男、それに0歳の長女の3人が死亡しているのが見つかりました。 長男と長女の死因は一酸化炭素中毒とみられ、現場の部屋の窓には目張りがされ、室内はガスの臭いがし