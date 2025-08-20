【関東甲信】土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒 関東甲信地方では、２０日（水）夜遅くにかけてと、２１日（木）午後は雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合は、警報級の大雨となる可能性があります。、、を、画像で掲載しています。 関東甲信地方では、上空の寒気や気圧の谷、日中の気温上昇の影響で、大気の状態が非常