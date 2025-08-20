大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2025年8月19日(日本時間20日)コロラド・ロッキーズ対ロサンゼルス・ドジャース対＠クアーズ・フィールド＞ 【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁 ドジャースの大谷翔平投手(31)が、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場、2回に6試合ぶりの44号ソロを放つなど5打数1安打2打点、2