ソニーストア 銀座 4階 ソニーストア 銀座が20日にリニューアルオープンした。カメラコーナーが拡大し、さらに豊富な撮影体験が可能になったほか、動画の撮影・編集が可能なコーナーも登場。さらに、ゲーミングコーナーも大幅に拡充され、同日発表されたINZONEの新ヘッドセット「H9 II/E9」などを含め、実際にゲームをプレイしながら使い心地を試せる