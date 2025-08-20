敵地ロッキーズ戦米大リーグのドジャースは19日（日本時間20日）、敵地ロッキーズ戦に11-4で大勝。前日に喫したサヨナラ負けのリベンジを果たした。第2戦では強力打線を爆発し、18安打の猛攻。米メディアは、炎上したロッキーズ先発左腕の苦悩を伝えている。米紙「デンバー・ポスト」は「ドジャース、ゴンバーを攻略シリーズ初戦サヨナラ負けの借りを返す」との見出しで、ロッキーズ先発オースティン・ゴンバーの不調を報道