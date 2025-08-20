警察官や検察官を名乗る男からの電話で、「無実を証明するために財産を調べる必要がある」などと言われた神奈川県の60代の男性が、あわせて1億4000万円あまりをだまし取られました。詐欺の被害にあったのは、神奈川県二宮町に住む60代の地方公務員の男性です。警察によりますと、男性は今年2月、携帯電話会社の「お客様サポートセンター」を名乗る男から電話を受け、「あなた名義の携帯電話が有料サイトに登録され、未納料金が発生