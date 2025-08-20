ドル指数は小幅に上昇も、値幅は限定的＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に上昇。東京昼にかけて９８．４４１まで上昇した。２１日線９８．３９４を小幅に上回った。その後は上昇一服。ロンドン朝方には９８．２５４まで低下し、前日ＮＹ終値９８．２６５をわずかに下回った。全般的には、今週は緩やかな上昇の動きとなっている。 ドルインデックス＝98.28(+0.02+0.02%)