日本政府観光局によりますと、先月、日本を訪れた外国人の数は343万7000人で、7月として過去最高となりました。夏場は東南アジアなどからの訪日需要が落ち着く時期ですが、学校の休みと重なる地域も多く、国や地域別では、アメリカやフランスが7月として過去最高となったほか、台湾は1か月の訪日客数として過去最高となりました。ただ、日本で地震が起きるという情報が拡散された影響で、香港や韓国からの訪日客は前年の同じ月より