大分県で訓練中の自衛隊員2人が亡くなりました。死因は落雷による感電死だったということです。18日未明、大分県にある陸上自衛隊の日出生台演習場で、隊員2人が心肺停止の状態で倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。司法解剖の結果、2人の死因は雷による感電死と分かりました。亡くなったのは、玖珠駐屯地西部方面戦車隊に所属する3等陸曹の谷津剣斗さん（25）と久保田愛悠さん（21）です。当時、監的と呼ばれ