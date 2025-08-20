（台北中央社）台日間の観光促進と交流増進を目的に、台湾にある日本の鉄道駅と同名の駅を巡るモニターツアーが企画され、日本人モニターら参加者32人が20日、台北駅で開かれた出発式に出席した。与えられたミッションをクリアしながら、2泊3日の旅を楽しむ。同様のツアーは今回で4回目。観光署（観光庁）や台湾観光協会大阪事務所が主催した。参加者は日本人モニター2人と台湾鉄道（台鉄）や台北メトロ（MRT）の職員、学生など台