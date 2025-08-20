JR¶å½£¤Ï¡Ö¥Þ¥ä34·Á¡×¤ÎºÇ¸å¤Î¼ÖÎ¾¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅÆü¤Ï2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¾ì½ê¤ÏÊ¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô¤Î¡Ö¾®ÁÒÁí¹ç¼ÖÎ¾¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Þ¥ä34·Á¡×¤Ï¹ñÅ´»þÂå¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¡Ö¹âÂ®µ°Æ»¸¡Â¬¼Ö¡×¡½¡½ÄÌ¾ï¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Ê¤¬¤éµ°Æ»¤ò¸¡Â¬¤¹¤ë»ö¶ÈÍÑ¼Ö¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏJR¥°¥ë¡¼¥×¤Î³Æ¼Ò¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å·Ñ¼ÖÎ¾¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤êÃÖ¤­´¹¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿JR¶å½£¤Î¥Þ¥ä¤Ï¡¢Â¿µ¡Ç½¸¡Â¬¼Ö¡ÖBIG EYE¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê