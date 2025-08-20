暑さが続く中で、雨不足の問題も出ています。 大分県玖珠町にある日出生ダムなど県内4つの農業用ダムでは放流制限が続いています。 宇佐市の香下ダム 県によりますと、8月10日にまとまった雨が降ったものの、その後、雨が続かなかったことや猛暑の影響で県内の農業用ダムの貯水率が平年よりも低くなっているということです。 特に県の北部に影響が出ています。20日午前9時時点の貯水率は宇佐市の香下ダムで27.5