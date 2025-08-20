都内にあるミニストップの店舗。特に今回の件に関する貼り紙などはなかった（筆者撮影）コンビニエンスストア大手のミニストップで、おにぎりや総菜の消費期限を偽って販売されていたことが8月18日に判明した。本事案は、6月下旬に一部店舗で消費期限を記したラベルが二重に貼られたおにぎりが見つかり、同社が調査したところ、埼玉、東京、愛知、京都、大阪、兵庫、福岡の7都府県の23店で不正が確認されたという。この問題を受け