アルコ＆ピース平子祐希（46）が19日、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜午前1時30分）に出演。愛妻家を売りにいることについて話した。テレビプロデューサー佐久間宣行から「オレ、平子の奥さんだけですよ、芸能人の奥さんじゃないのに名前知ってるいる人」と話すと、平子が奥さんの名前をポツリ「真由美？」とつぶやいた。佐久間は「あまりにも真由美、っていうから」と返した。平子は「奥さんの話