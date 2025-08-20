ロシアのモスクワ動物園は8月19日、同園が飼育しているジャイアントパンダ「カチューシャ」が8月24日に2歳の誕生日を迎えると発表しました。同動物園は、竹でロシアの伝統楽器であるバラライカを作成し、誕生日プレゼントとして「カチューシャ」に贈りました。動物園が発表した動画では、「カチューシャ」がこのバラライカに深い興味を示し、急いでバラライカに向かいましたが、弾かずに食べ始めた映像が捉えられています。同動物