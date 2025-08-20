20日(水)は朝から気温が高く、日中も厳しい暑さになりました。最高気温は、新潟市中央区で33.2℃を観測し、長岡市と上越市高田は34℃前後まで上がるなど各地で真夏日になりました。 この時間は、山沿いで局地的に雨雲が湧いているところがありますが、21日(木)にかけて大雨となるところがありそうです。 ◆21日(木)午前9時の予想天気図 寒冷前線が次第に県内付近を通過していくでしょう。この前線に向かって暖かく湿った空