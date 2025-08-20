WANIMAが、8月27日にリリースするニューEP『Off-Leash』の収録曲とジャケット写真を公開した。 （関連：【画像あり】WANIMA、タイトルから着想を得たデザインのニューEP『Off-Leash』ジャケット写真） 今作には、先行リリースされた「トビウオ」に加え、「Best you」「MIYASHITA」の3曲を収録。それぞれが夏をテーマにした多彩な楽曲で、自由な夏を閉じ込めた心をほどくEPになっているという