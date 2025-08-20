ポケモンカードをめぐる一連の騒動を受け、マクドナルドは来週金曜から予定していた「ワンピース」のキャンペーン実施を見送ると発表しました。日本マクドナルドは、来週金曜日から予定していたカードゲーム「ワンピースカード」をテーマにしたハッピーセットの販売を見送ると発表しました。ハッピーセットのキャンペーンをめぐっては、今月、ポケモンカードの配布を始めた際、転売目的の大量購入や食品廃棄などが問題となっていま