偽造された「駐車禁止除外指定車標章」で違法駐車をしたとして逮捕された元幕内力士が、「自宅前に駐車してすぐに運転できるのが便利だった」と供述していることがわかりました。【写真を見る】「すぐに運転できるのが便利だった」 偽造した「駐車禁止除外指定車標章」で違法駐車繰り返す…逮捕の元力士・照強が供述元幕内力士・照強の鈴木翔輝容疑者（30）は去年、東京・墨田区の自宅前の路上で、偽造された「駐車禁止除外指