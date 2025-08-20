気象台は、午後7時2分に、大雨警報（土砂災害）を八幡平市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・八幡平市に発表 20日19:02時点内陸では、21日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■八幡平市□大雨警報【発表】・土砂災害21日昼前にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■滝沢市□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて警戒■雫石町□大雨警報・土砂災害21日昼前にかけて