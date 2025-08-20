第9回「アフリカ開発会議（TICAD）」の開会式で演説する石破首相＝20日午後、横浜市（代表撮影）日本主導でアフリカの発展について議論する第9回「アフリカ開発会議（TICAD）」が20日、横浜市で開幕した。石破茂首相は開会式で演説し、アフリカの経済成長に向け「今後3年間で30万人の人材育成を実施する」と表明した。若者や女性の能力向上や雇用確保を進める。経済連携強化のため、産学官による検討委員会を新設する方針も明ら