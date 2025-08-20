新潟労働局の審議会は8月、県内の最低賃金を1050円とする答申を行いました。これに対し、県労連などの労働団体がさらなる引き上げを求めています。 新潟労働局の審議会は6日、県内の最低賃金を65円引き上げて『1050円』とする答申を出しました。これに対して、県労連などの3団体は物価高に賃上げが追いついていないことや、首都圏との賃金格差が大きいことなどから『1050円』では不十分と主張。 20日、県に対し『1500円以上