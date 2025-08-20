きょうも各地で“体温超え”の危険な暑さとなりました。記者「12時頃の渋谷です。汗が噴き出すような暑さの中、ハチ公前には多くの外国人の方が並んでいます」東京都心では35.1℃を観測し、3日連続の猛暑日となりました。猛暑日となるのは今年16日目で、歴代3位タイとなっています。渋谷を訪れていた外国人観光客は…中国からの観光客「とても暑いです。ずっと汗をかいています」オーストラリアからの観光客「すごく暑い。オースト