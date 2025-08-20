女子100メートル障害で優勝した清山ちさと（右から2人目）＝日産スタジアム陸上のトワイライト・ゲームスは20日、日産スタジアムで行われ、タイムレースの女子100メートル障害は清山ちさと（いちご）が日本歴代3位の12秒77（向かい風0.1メートル）で制した。世界選手権東京大会の参加標準記録（12秒73）には0秒04届かなかった。男子の100メートルは小池祐貴（住友電工）が10秒15（向かい風0.3メートル）で勝った。400メートル