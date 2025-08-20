覚せい剤の一種である「アンフェタミン」の効果や副作用を、チャンネル登録者数2400万人超のサイエンス系YouTubeチャンネルのKurzgesagtが解説しています。The Drug That Works TOO Well? - YouTubeアンフェタミンは過酷な労働シフトを乗り切らせたり、退屈な勉強を押し進めたり、夜明けまで踊り続ける力を与えたりすることができるという薬物です。第二次世界大戦時は日本を含めた各国で覚醒レベルを高めるために兵士に用いられた