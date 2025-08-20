特殊詐欺に関与したとみられる日本人29人がきょう、カンボジアから移送され、逮捕されました。カンボジアではいま、中国系の組織が管理する複数の詐欺拠点に多くの日本人がリクルートされているといいます。実態を取材しました。記者「日本人29人を乗せたバスが入管施設から出てきました。空港へと向かっています」きょう、カンボジアの首都プノンペンから移送された10代から50代までの日本人の男女29人。記者「容疑者らが1人ずつ