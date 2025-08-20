ここからは、「青春！未来へのパスポート」。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート山形学院高校・放送部届ける相手を「想像」して分かりやすく「伝える」目指すは東北大会！ 朗読や映像制作など様々な分野で「伝える」を探究！ 山形県内で未来に向かってがんばる高校生を応援するコーナーです。きょうは、朗読や映像制作など、様々な分野で「伝える」ことを探求する、山形学院高校放送