【MLB】ロッキーズ4ー11ドジャース（8月19日・日本時間20日／デンバー）【映像】審判が吹き飛ばされた瞬間ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したロッキーズ戦で、塁審が吹き飛ぶという思わぬ“珍事”が発生。球場はざわつき、ファンからも心配の声が相次いだ。7-0とドジャースが大きくリードして迎えた3回、1死走者なしでロッキーズ9番・リッターが打席に立つ。ドジャース先発シーハンのスライダーを叩いた