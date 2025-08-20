これからの気象情報です。 21日(木)にかけて雨脚が強まり、大雨になるところがありそうです。 ◆注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。 ◆21日(木)の天気 ・上越地方 傘マークはありませんが、夕方にかけて局地的に雨や雷雨となるでしょう。ただし、気温の高い状態は続き各地とも真夏日になりそうです。 ・中越地方 午前中は、所々で雨が降るでしょう。朝は雷を伴って激しく降ることもあ