○福田組 [東証Ｐ] 既存株主による69万5700株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限10万4300株の売り出しを実施する。売出価格は8月27日から9月1日までの期間に決定される。 [2025年8月20日] 株探ニュース