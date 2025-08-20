20日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの4万2920円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万2888.55円に対しては31.45円高。出来高は1706枚となっている。 TOPIX先物期近は3103ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.09ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物