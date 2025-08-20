プロレスラー・ジャガー横田（63）の夫で、医師・木下博勝氏（57）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新し「ダウンタウンチャンネル（仮称）」が始動する件について言及した。吉本興業はこの日、お笑いコンビ「ダウンタウン」による独自のインターネット配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を、11月1日に開始することを公式サイトで発表。 「弊社が組成し、国内外の企業から出資していただいたコンテンツファ