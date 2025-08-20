20日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝147円48銭前後と、午後5時時点に比べ14銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝171円73銭前後と17銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース