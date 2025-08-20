大雨でコースや厩舎など広い範囲が浸水した金沢競馬場について、石川県は今後、競走馬の避難計画を検討する考えを示しました。金沢競馬場は線状降水帯による大雨で施設の全域が浸水し、競走馬およそ600頭が水に浸かり身動きがとれない状態となったほか、厩舎のほとんどが床上浸水する被害を受け現在レースが中止されています。20日開かれた県議会の環境農林建設委員会で、レースの再開に向けた現状の確認や、浸水被害を受けた厩務