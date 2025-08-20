「チョコが売っていないチョコ専門店」がコンセプトの、「100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 堺東店」を2025年9月5日にオープンします。 100日だけのチョコクロワッサン by Tony Bake 堺東店  価格：全4種類、各500円所在地： 大阪府堺市堺区1条通り17-10 堺東メゾンフルール1階オープン日： 2025年9月5日営業期間： 100日間限定(営業時間は11時00分〜18時00分※完売次第終了)定休日：