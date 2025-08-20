全国的にコメの価格高騰が続く中、主力のコシヒカリなど、他の銘柄米はいくらになるのか。新米の価格に大きく影響するのが、農協が農家に前払いする「概算金」です。関係者によりますと、JA全農いしかわが生産者に提示したコシヒカリ1等米の概算金は60キロ当たり2万5200円で、2024年より9000円高くなりました。民間のコメ業者との競争が激化する中、JAとしては買い取りを強化する狙いで、「ゆめみづほ」や「ひゃくまん穀」など他の