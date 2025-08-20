北陸の重鎮から若手までの彫刻作品だけが並ぶ「日彫北陸展」が、石川県立美術館で21日から開かれます。 ことしで54回目を迎える日彫北陸展。4月に東京で開かれた本展の巡回展で、具象彫刻を中心に、石川・富山の地元作家をはじめとする約70点の彫刻作品が並びます。中には、触って鑑賞できる作品も展示されています。 また、20歳以下を対象とした「U-20日彫展」で入賞、入選した若い感性が光る作品も…こちらはU-20日彫賞を