モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が20日までにインスタグラムを更新し近影を披露。モデル顔負けのスタイルに「流石のスタイルです」と反響が集まっている。【別カット】長いおみ足が美しい岡田紗佳（ほか2枚）インスタグラムでは度々衣装や私服姿を公開し話題になる岡田。今回の投稿では「sheinのスカート褒められたスタイルよく見えるね！加工はしてないよん」とコメントし、階段で撮影した近影をアップ。