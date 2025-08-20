お笑いコンビ・さらば青春の光とニューヨークがMCを務めるABEMAのドキュメントバラエティ番組『愛のハイエナ』の新シリーズ『愛のハイエナ season4』#8が19日に放送。#8では、スタジオゲストの元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜と元AKB48でタレントの河西智美がトークを展開した。【写真】産後、激太りした当時の河西智美『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4人が、