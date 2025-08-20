気象庁前線の影響で、北日本で21日にかけて大雨の恐れがあるとして、気象庁は20日、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒するよう求めた。秋田県大館市の大館では12時間降水量が170ミリを超え同地点の観測史上最大となるなど、記録的な雨量となった地点が出た。気象庁によると、東北北部は既に平年8月の1カ月分以上の記録的な大雨が降り、地盤が緩んだり、河川が増水したりしている所がある。青森県十和田