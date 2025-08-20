２０日午前１１時１０分頃、長野県小谷村中土の国道１４８号の平倉トンネル内で、乗用車と大型トラックが正面衝突したと１１０番があった。県警大町署と北アルプス広域消防本部によると、乗用車の４〜１２歳の子ども３人と６０〜７０歳代の男女、トラックの５０歳代男性運転手の計６人がドクターヘリなどで病院に搬送された。いずれもけがの程度は不明だが、命に別条はないという。同署によると、現場は片側１車線で、トラック