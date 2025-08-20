&TEAMのEJ（ウィジュ）が、温かな雰囲気漂う雑誌カットを披露した。【写真】「どうした」ファン困惑？ウィジュ、“超至近距離SHOT”EJはカシミアブランド「Barrie」とともに撮影したデジタルカバーグラビアで、清らかな表情と澄んだ瞳を見せ、カシミアのように柔らかく温もりのあるムードを演出した。「Barrie」の多彩なコーディネートを着こなし、それぞれのカットで穏やかな笑顔や透明感あふれる表情を披露。まるで陽だまり