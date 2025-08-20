福岡市の海の中道大橋で、幼いきょうだい3人の命が奪われた飲酒運転事故からまもなく19年です。福岡市・天神の商業施設で20日、地元の高校生たちが音楽に合わせ大きな文字を書き上げる「書道パフォーマンス」で飲酒運転撲滅を呼びかけました。 会場となったソラリアプラザでは、特殊なゴーグルで酒を飲んだときの状態を体験できるコーナーも、この日限定で設けられました。実際に、記者が体験してみま