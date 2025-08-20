森川葵主演のフジテレビドラマ「スティンガース警視庁おとり捜査検証室」第５話が１９日、放送された。警視庁「囮型擬装捜査検証室」が、信者が次々に姿を消している宗教団体「幸せの果実」に潜入捜査。裏で臓器売買に関与している噂がある教団は、４人のリーダーがおり、農園で自給自足の集団生活を送っていたが…。潜入捜査に入った森園はな（志田彩良）と同部屋になった女性信者楠木恵里奈役で島崎遥香が登場。薄幸そ