高知放送の社長、会長としてテレビ地上波放送のデジタル化などに尽力した半田久米夫氏が肺がんのため死去しました。88歳でした。高知放送・元社長の半田久米夫氏は8月16日に肺がんのため、南国市内の病院で死去しました。半田氏は高知新聞社の専務取締役などを経て、2002年に高知放送の代表取締役社長に就任。2009年から2年間は代表取締役会長を務めました。在任中は、2006年にスタートしたテレビ地上波放送のデジタル化にあ