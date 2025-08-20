高知県内では2025年、マダニが媒介する感染症が全国で最も多く発症していて、県が注意を呼びかけています。国立健康危機管理研究機構によりますと、マダニが媒介する感染症「SFTS」の感染が報告された患者の数は今年は速報値で135人と、過去最多だった2023年の134人を上回りました。都道府県別で最も多いのは高知県の14人で、こちらも過去最多だった2014年の11人を超えるペースで発生しています。SFTSは、原因となるウイルス