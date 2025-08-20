Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」で手塚治虫の作品が99円でお得に楽しめるセールが開催中！このセールでは、『ブラック・ジャック』『鉄腕アトム』など不朽の名作が多数ラインナップ！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。この夏、本セールを機会に不朽の手塚作品を楽しんでみてはいかがだろうか。この記事で紹介した本を読む■【カラー版】ブラック