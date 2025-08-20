◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―広島（２０日・横浜）セ・リーグ３位のＤｅＮＡは、２回に「７番・二塁」でスタメン出場した三森大貴内野手（２６）の適時打で先取点を奪うと、２回だけで一挙５点を奪った。両軍無得点の２回。オースティンの三塁への内野安打、山本のフェンス直撃の二塁打で無死二、三塁のチャンスを作ると、梶原は空振り三振に倒れたが、三森が前進守備の二遊間をしぶとく破る中前適時打で先取点。続く京